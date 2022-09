EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagt in Kiew weitere Unterstützung zu

Nachrichtenarchiv - 15.09.2022 19:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat bei ihrem Besuch in Kiew die Anstrengungen der Ukraine für den angestrebten Beitritt in die EU gelobt. Der Beitrittsprozess sei auf einem guten Weg, sagte sie bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Präsident Selenskyj. Die EU hatte die Ukraine im Juni offiziell in den Kreis der Beitrittskandidaten aufgenommen. Die weiteren Verhandlungen können allerdings erst beginnen, wenn das Land umfassende Reformen umgesetzt hat, etwa in der Justiz und bei der Bekämpfung von Korruption. Von der Leyen sagte der Ukraine außerdem weiterhin die volle Unterstützung der Europäischen Union zu. "Wir können niemals das Opfer ausgleichen, das die Ukrainer bringen", sagte sie wörtlich. Sie betonte aber auch, Europa stehe an der Seite der Ukraine, so lange dies erforderlich sei.

