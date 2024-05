EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen lobt auf CDU-Parteitag europäische Werte

Berlin: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat die europäischen Werte beschworen. Beim CDU-Bundesparteitag sagte sie, der Frieden in Europa sei etwas Besonderes, die Demokratie keine Selbstverständlichkeit und die Vielfalt auf dem Kontinent einmalig. Dieses Europa gelte es zu schützen und zu bewahren. Das, so von der Leyen, gehe nur durch enge Zusammenarbeit aller Staaten. Nur gemeinsam könne man auch Interessen gegen andere Staaten wie China oder Russland durchsetzen. Die EU-Kommissionspräsidentin ging auch auf die jüngsten Angriffen auf Politiker ein. Sie sprach von einer Gefahr für die Demokratie. Der CDU-Parteitag eröffnet heute offiziell die Schlussphase des Wahlkampfs zur Europawahl am 9. Juni. Von der Leyen ist Spitzenkandidatin der konservativen europäischen Parteienfamilie EVP.

