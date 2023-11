EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist in Kiew eingetroffen

Kiew: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist zu einem nicht angekündigten Besuch in Kiew eingetroffen. Am Hauptbahnhof wurde von der Leyen vom ukrainischen Präsidenten Selenskyj empfangen. Gemeinsam zeichneten sie anschließend Mitarbeiter der Bahn mit Medaillen aus. Die Männer und Frauen würden unter den schwierigen Bedingungen unermüdlich die Verbindung zwischen den Menschen aufrechterhalten, betonten beide. Von der Leyen und Selenskyj wollen Gespräche über den angestrebten EU-Beitritt der Ukraine führen. Auf dem Weg nach Kiew sagte die EU-Kommissionspräsidentin vor Journalisten, es gehe ihr bei dem Besuch darum, dem von Russland angegriffenen Land "Ermutigung und Zuspruch" zu bringen. Am kommenden Mittwoch legt von der Leyen in Brüssel Berichte zu den Reformfortschritten der Ukraine vor. Auf deren Grundlage wollen dann im Dezember die EU-Staats- und Regierungschefs entscheiden, ob die Beitrittsverhandlungen gestartet werden sollen.

