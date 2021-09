EU-Kommissionspräsidentin plädiert für wirtschaftliche Souveränität

Straßburg: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat in ihrer Rede zur Lage der Union deutlich gemacht, welche Projekte sie voranbringen will. Ein Punkt darunter war wirtschaftliche Souveränität, als Beispiel nannte sie die derzeitige Abhängigkeit von Chip-Herstellern in Asien. Diese schadet nach Ansicht von der Leyens der europäischen Wettbewerbsfähigkeit. Deswegen sollen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionskapazitäten in der EU ausgebaut werden. Außerdem brachte sie ein Verbot für Produkte aus Zwangsarbeit ins Gespräch. Mehr Selbständigkeit wünscht sich von der Leyen auch in militärischer Hinsicht. Auf einem Gipfel, der gemeinsam mit Frankreichs Präsident Macron organisiert wird, sollen in der ersten Hälfte 2022 verteidigungspolitische Grundsatzfragen geklärt werden. In Hinblick auf die Gesundheitsvorsorge kündigte von der Leyen Investitionen in Höhe von 50 Milliarden Euro innerhalb der nächsten sechs Jahre an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2021 22:00 Uhr