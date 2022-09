EU-Kommissionspräsidentin kündigt Übergewinnsteuer an

Nachrichtenarchiv - 14.09.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Straßburg: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat in ihrer Rede zur Lage der Union eine Übergewinnsteuer für Energie-Unternehmen in Aussicht gestellt. Vor dem EU-Parlament kündigte sie einen Gesetzesvorschlag an, der sowohl Produzenten von erneuerbarem Strom, als auch Gas- und Ölkonzerne treffen würde. Damit würden mehr als 140 Milliarden Euro gewonnen, sagte von der Leyen. Gewinne zu machen sei in einer sozialen Marktwirtschaft in Ordnung - aber Profite aus Kriegen müssten dorthin gebracht werden, wo sie am dringendsten benötigt werden. Von der Leyen sagte, sie werde noch heute nach Kiew reisen und den ukrainischen Präsidenten Selenskyj treffen. Mit ihm wolle sie über den Zugang der Ukraine zum EU-Binnenmarkt sprechen. Im Beisein von Selenskyjs Ehefrau, die als Ehrengast im Parlament anwesend war, lobte von der Leyen den Mut des Paars und aller Ukrainer: Gemeinsam hätten sie Widerstand geleistet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2022 10:00 Uhr