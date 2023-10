EU-Kommissionspräsidentin für besseren Schutz von jüdischem Leben

Straßburg: Vor dem Hintergrund pro-palästinensischer Demonstrationen in mehreren europäischen Städten hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen besseren Schutz von jüdischem Leben gefordert. Die Zunahme antisemitischer Vorfälle mit beschädigten Synagogen oder Hetze und Falschmeldungen sei schlichtweg nicht zu akzeptieren, sagte sie bei einer Rede im Europaparlament zum Terrorangriff der Hamas gegen Israel. Konkret warb von der Leyen für den Vorschlag ihrer Behörde, Hassverbrechen und Hetze in die Liste der EU-Straftaten aufzunehmen, die in allen Mitgliedsstaaten sanktioniert werden. Auch der Deutsche Bundestag will sich heute Nachmittag mit dem Schutz jüdischer Einrichtungen beschäftigen. In Berlin hatte es in der Nacht einen Anschlagsversuch auf eine Synagoge gegeben. Nach Angaben der Polizei warfen zwei vermummte Personen zwei Molotow-Cocktails auf das Gebäude im Stadtteil Mitte. Die Flaschen seien aber auf dem Gehweg zerbrochen, das Feuer sei dann erloschen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2023 13:00 Uhr