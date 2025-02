EU-Kommissionspräsidentin empfängt US-Sonderbeauftragten für die Ukraine und Russland

Bei dem Treffen in Brüssel geht es um eine Abstimmung über die Ukraine-Pläne von US-Präsident Trump und die Konsequenzen für Europa. Ebenfalls heute beraten in Saudi-Arabien US-Außenminister Rubio und sein russischer Amtskollege Lawrow über die Ukraine. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makeiev, bekräftigte, dass Vereinbarungen zwischen den USA und Russland über den Kopf seines Landes hinweg niemals akzeptiert würden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.02.2025 07:15 Uhr