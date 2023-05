EU-Kommissionspräsidentin besucht Kiew

Meldungsarchiv - 09.05.2023 11:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Kiew: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist zu einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt eingetroffen. Anlass ist der Europatag, der an die Unterzeichnung der sogenannten Schuman-Erklärung im Mai 1950 erinnert. Sie gilt als erster Schritt hin zur Europäischen Union. Auf Twitter schrieb von der Leyen wörtlich: "Es ist schön wieder in Kiew zu sein, wo die Werte, die uns wichtig sind, jeden Tag verteidigt werden." Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte gestern angekündigt, dass die Ukraine künftig jedes Jahr den Europatag feiern will. Die Ukraine ist seit Juni letzten Jahres EU-Beitrittskandidat. Von der Leyen ist schon zum fünften Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.05.2023 11:00 Uhr