EU-Kommissionschefin von der Leyen erhält Karlspreis

Aachen: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erhält am Mittag den Internationalen Karlspreis. Er gilt als älteste und wichtigste Auszeichnung für Verdienste um die Völkerverständigung in Europa. Von der Leyen sei eine herausragende Führungspersönlichkeit, heißt es in der Begründung. Sie leite die EU - so wörtlich - "visionär, mutig und handlungsstark durch eine Zeit tiefgreifender Transformationen". An der Zeremonie in Aachen nehmen auch Kanzler Merz und der spanische König Felipe als Festredner teil.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2025 08:00 Uhr