EU-Kommissionschefin kündigt Investitionsprogramm an und plädiert für schrittweise Lockerung der Corona-Beschränkungen

Nachrichtenarchiv - 15.04.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Um Mittel für die Forschung nach einem Impfstoff gegen das Corona-Virus zu sammeln hat EU-Kommissionpräsidentin von der Leyen eine Geberkonferenz angekündigt. Sie soll am 4. Mai stattfinden. Außerdem kündigte sie gemeinsam mit EU-Ratspräsident Michel weitere Investitionen in Billionenhöhe an. Der europäische Wirtschaftsraum müsse gestärkt werden, sagte von der Leyen. Mit Blick auf das weitere Vorgehen plädierte die Kommissionchefin für eine schrittweise Lockerung. Bedingungen dafür seien eine langsamere Ausbreitung des Virus, ausreichende Kapazitäten im Gesundheitssystem und Kontrollen durch umfassende Testreihen. Mit einem baldigen Ende der Grenzkontrollen rechnet von der Leyen nicht. Das Bundesinnenministerium teilte unterdessen mit, dass die Kontrollen an den hiesigen Grenzen um 20 Tage verlängert werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2020 15:00 Uhr