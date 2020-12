EU-Kommission will Verkehrssektor grundlegend verändern

Generaldebatte im Bundestag zum Kanzleretat

Berlin: Der Bundestag berät am Vormittag in einer Generaldebatte über den Haushalt und die Coronakrise. Traditionell kommt es bei der Diskussion über den Etat des Kanzleramtes zu einer Aussprache über die Politik der Bundesregierung. Dabei wird auch Kanzlerin Merkel in einer Rede ihren Kurs erläutern. Im Mittelpunkt dürften die Maßnahmen im Kampf gegen Corona stehen. Der Bund will im kommenden Jahr fast 180 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen, vor allem, um die Folgen für die Wirtschaft abzufedern. Von der Opposition kam heftige Kritik wegen der hohen Neuverschuldung. Mit Spannung wird auch erwartet, ob sich Merkel dazu äußert, wie es mit den Corona-Beschränkungen in den nächsten Wochen weitergeht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2020 07:00 Uhr