EU-Kommission will Verbrauchern Recht auf Reparatur geben

Kurzmeldung ein/ausklappen Polizei führt Razzien gegen Reichsbürger durch

München: Nach einer ersten Großrazzia im Dezember gegen die Reichsbürger-Szene hat es heute erneut bundesweite Durchsuchungen bei mutmaßlichen Mitgliedern gegeben. Im baden-württembergischen Reutlingen wurde dabei ein Polizist durch einen Schuss leicht verletzt. Der Mann, der auf den Beamten schoss, soll eine Erlaubnis für den Waffenbesitz haben. Beim Eintreffen der Polizei verschanzte er sich aber und begann zu feuern. Er wurde festgenommen und wird heute noch einem Haftrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft gibt es nun fünf weitere Beschuldigte. Sie stammen aus Niedersachen, Sachsen, der Schweiz und aus Bayern. Im Freistaat wurden Gebäude in München, im Landkreis Mühldorf am Inn sowie in Unterfranken durchsucht. Razzien gab es darüber hinaus in Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen. Auslöser der Ermittlungen waren Pläne der Verdächtigen, das politische System Deutschlands gewaltsam zu stürzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2023 15:00 Uhr