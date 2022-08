EU-Kommission will Strommarkt reformieren

Nachrichtenarchiv - 29.08.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Angesichts der immer weiter steigenden Energiepreise hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen angekündigt, den europäischen Strommarkt zu reformieren. Bei einer internationalen Konferenz sagte sie, die Kommission arbeite an einer Sofortmaßnahme und an einer strukturellen Reform. Die explodierenden Strompreise zeigten jetzt die Grenzen des "derzeitigen Strommarktdesigns" auf. Auf dem europäischen Strommarkt gilt das sogenannte Merrit-Order-Prinzip. Das bedeutet, dass der Strompreis durch das teuerste Kraftwerk bestimmt wird, derzeit also durch Gaskraftwerke. Bundeskanzler Scholz sprach sich ebenfalls für strukturelle Veränderungen aus und zeigte sich offen für eine europaweite Energiepreis-Bremse.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2022 18:00 Uhr