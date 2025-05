EU-Kommission will Strategie zum Wassersparen vorlegen

EU ruft zum Wassersparen auf: Noch vor dem Sommer will die zuständige Kommissarin eine Strategie vorstellen: So sollen die Bürger künftig leichter erkennen, wie viel Wasser sie täglich verbrauchen. In Europa leiden seit Jahren viele Länder unter Knappheit. Laut Deutschem Wetterdienstes fällt auch in Deutschland seit Monaten eher wenig Regen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.05.2025 10:45 Uhr