EU-Kommission will Online-Unternehmen zum Kampf gegen Kinderpornographie verpflichten

Brüssel: Die EU-Kommission will im Kampf gegen Kinderpornographie große Internetfirmen stärker einbinden. Wie aus dem Gesetzentwurf hervorgeht, könnten Anbieter wie Google oder Facebook künftig verpflichtet werden, ihre Dienste mithilfe von Software nach entsprechenden Darstellungen zu durchsuchen. Damit soll es leichter werden, User zu identifizieren, die Fotos oder Videos von sexuellem Missbrauch im Netz teilen. An die Straftäter gewandt sagte EU-Innenkommissarin Johansson wörtlich: "Wir werden euch finden." Die Software soll nach den Plänen der EU-Kommission so gestaltet werden, dass sie ausschließlich auf die Verbreitung von Missbrauchsmaterial zugeschnitten ist und keine anderen Informationen erfasst. Die FDP zeigte sich skeptisch. Der EU-Abgeordnete Körner sprach wörtlich von einer "Stasi 2.0" und warnte vor einer nie dagewesenen Zerstörung der Privatsphäre.

