EU-Kommission will mit Übergewinnen Verbraucher entlasten

Nachrichtenarchiv - 14.09.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen will Verbraucher bei den hohen Energiepreisen entlasten. Einem Gesetzesvorschlag zufolge sollen Energiefirmen einen Teil ihrer zuletzt stark gestiegenen Gewinne abgeben. Von der Leyen rechnet mit Einnahmen von insgesamt rund 140 Milliarden Euro. Außerdem will die Kommission die Mitgliedsländer dazu verpflichten, den Stromverbrauch schnell um mindestens fünf Prozent zu senken, vor allem in Spitzenzeiten, zu denen Elektrizität besonders teuer ist. Die EU-Staaten müssen den Vorschlägen noch zustimmen

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2022 18:00 Uhr