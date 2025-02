EU-Kommission will Lieferkettengesetz um ein Jahr verschieben

EU-Kommission präsentiert neue Vorschläge zum Bürokratieabbau: Demnach soll das umstrittene Lieferkettengesetzt erst ein Jahr später in Kraft treten - nämlich schrittweise ab Sommer 2028. Außerdem will die Kommission die Auflagen für Unternehmen deutlich abschwächen. In Deutschland gilt es bereits ein ähnliches Gesetz. Demnach müssen größere Firmen lückenlos nachweisen, dass es bei Zulieferern beispielsweise keine Kinderarbeit gibt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.02.2025 14:15 Uhr