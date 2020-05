EU-Kommission will Landwirtschaft ökologischer gestalten

Regierung einigt sich offenbar auf Rettungspaket für Lufthansa

Berlin: Im Ringen um eine Rettung der Lufthansa gibt es offenbar eine Einigung innerhalb der Regierung. Wie der Spiegel berichtet, haben sich Finanzminister Scholz, Wirtschaftsminister Altmaier und Bundeskanzlerin Merkel heute auf die Modalitäten einer Staatsbeteiligung verständigt. Demnach soll sich der Bund mit 25 Prozent plus einer Aktie an der Lufthansa beteiligen und ihr zudem weiteres Kapital bereitstellen. Vertreter der Bundesregierung sollen zudem zwei Aufsichtsräte besetzen. Insgesamt dürfte sich die Beteiligung laut Spiegel auf neun Milliarden Euro summieren. Bundeskanzlerin Merkel bestätigte am Abend lediglich, man stehe mit der Lufthansa kurz vor einer Einigung über die Finanzhilfen. Es sei in Kürze mit einer Entscheidung zu rechnen, so Merkel in Berlin.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.05.2020 19:15 Uhr