EU-Kommission will Kandidatenstatus für Ukraine empfehlen

Nachrichtenarchiv - 17.06.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU-Kommission wird heute ihre Empfehlung zu den Mitgliedsanträgen der Ukraine und Moldaus abgeben. Es wird erwartet, dass sie sich dafür ausspricht, beiden Ländern den Status als Beitrittskandidat zu geben. Die Entscheidung darüber fällen die EU-Staats- und Regierungschefs bei ihrem Treffen in der kommenden Woche. Zuletzt hatten mehrere Mitgliedsstaaten signalisiert, dass sie den Schritt für verfrüht halten. Die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Italien und Rumänien sprachen sich hingegen bei ihrem gestrigen Besuch in Kiew demonstrativ dafür aus. Aus Sicht des ukrainischen Präsidenten Selenskyj hat sein Land einen historischen Tag erlebt. Noch nie sei die Ukraine so dicht an die EU herangerückt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2022 12:00 Uhr