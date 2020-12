EU-Kommission will Internet-Riesen stärker begrenzen

Das Wetter: In der Nacht bewölkt, örtlich Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Südosten anfangs klar, sonst bewölkt und vereinzelt Regen. Tiefstwerte 6 bis 0 Grad. Am Tag bewölkt und vereinzelt Regen, später von Südwesten her freundlicher. Donnerstag und Freitag in Nord- und Ostbayerns sowie in der Donau-Alb Region oft bewölkt oder trüb, in Alpennähe dagegen freundlicher. Höchstwerte 1 bis 10 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2020 20:00 Uhr