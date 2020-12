EU-Kommission will Internet-Riesen stärker begrenzen

Landtag stimmt für verschärfte Ausgangsbeschränkungen

München: In Bayern gelten von Mitternacht an bis mindestens zum 10. Januar verschärfte Ausgangsbeschränkungen. Außerdem müssen weite Teile des Handels und Schulen sowie Kitas schließen. Der Landtag stimmte in einer Sondersitzung für einen entsprechenden Antrag von CSU und Freien Wählern. Grüne und SPD enthielten sich, AfD und FDP stimmten dagegen. Ministerpräsident Söder äußerte sich in seiner Regierungserklärung auch zum Thema Heiligabend. Er sagte, es werde an diesem Tag keine Ausnahme von der Ausgangssperre geben - auch nicht für Familien und Gottesdienste. Damit können die Kirchen ihre abendlichen Christmetten, die meist um 22 Uhr oder später beginnen, nicht wie gewohnt feiern. Der Regensburger Bischof Voderholzer reagierte mit Unverständnis. Gerade eine Entzerrung der Gottesdienste in die Nacht hinein würde das Ansteckungsrisiko verringern, so Voderholzer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2020 20:00 Uhr