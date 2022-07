EU-Kommission will im Gas-Notfall Staaten zum Sparen verpflichten

Nachrichtenarchiv - 20.07.2022 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU-Kommission will im Falle ernsthafter Gas-Engpässe in Europa Staaten zum Gas-Sparen verpflichten. Die Brüsseler Behörde schlug vor, zunächst die Staaten aufzurufen, freiwillig ihren Verbrauch in den kommenden Monaten um 15 Prozent zu reduzieren. Sollte das nicht gelingen oder nicht ausreichen, sollten verbindliche Einsparziele eingeführt werden. Die Kommission fordert entsprechende Sondervollmachten, um solche und vielleicht auch noch drastischere Maßnahmen zu erzwingen. Die EU-Staaten müssen diesem Vorhaben noch zustimmen. Voraussetzung für die Einführung verpflichtender Sparziele wäre, dass mindestens drei EU-Staaten oder die EU-Kommission wegen einer Unterversorgung mit Gas eine akute Notsituation befürchten.

