EU-Kommission will Hürden für KI-Einsatz abbauen

Die EU-Kommission will heute ihre neue KI-Strategie vorstellen. Die Brüssler Behörde will damit den Einsatz von künstlicher Intelligenz erleichtern und Europas Unternehmen so besser für den globalen Wettbewerb rüsten. Der sogenannte Aktionsplan KI Kontinent sieht etwa vor, fünf Gigafactorys zu errichten, also Zentren für besonders rechenintensive Anwendungen. Die Kommission will auch die KI-Unabhängigkeit Europas ausbauen, etwa indem Investitionen in die Chipherstellung in Europa erleichtert werden. Außerdem will man gemeinsam mit der Industrie KI-Talente nach Europa locken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.04.2025 03:00 Uhr