EU-Kommission will Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raums erschweren

Testpflicht für Geboosterte soll wegfallen

München: Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben sich darauf geeinigt, dass die Testpflicht bei 2G-plus für Menschen mit Boosterimpfung wegfällt. Das gelte 15 Tage nach der Auffrischung, wenn der volle Impfschutz erreicht sei, sagte Bayerns Gesundheitsminister Holetschek nach der Konferenz. Weiterhin nötig seien negative Testergebnisse allerdings auch für Geboosterte in pflegerischen oder medizinischen Einrichtungen. Damit orientiere man sich an den Beschlüssen des bayerischen Kabinetts, das diese Erleichterungen schon am Mittag beschlossen hatte. Zudem wird in Bayern am Silvesterabend die Restaurant-Sperrstunde von 22 Uhr ausgesetzt. Allerdings gilt auch ein weitgehendes Versammlungsverbot im Freien: Maximal zehn Personen dürfen zwischen 15 Uhr an Silvester und 9 Uhr am Neujahrstag auf sogenannten "publikumsträchtigen Plätzen und ihrem weiteren Umfeld" beieinander sein.

Quelle: BR24 Nachrichten, 14.12.2021 19:15 Uhr