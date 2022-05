EU-Kommission will Gaspreis notfalls deckeln

Nachrichtenarchiv - 14.05.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU-Kommission will die Gaspreise notfalls deckeln, sollten Lieferungen aus Russland vollständig ausbleiben. Das steht in einem Papier, das der Welt am Sonntag vorliegt. Demnach schlägt die Kommission den Mitgliedstaaten vor, Verbraucherpreise bereits vor einer akuten Mangelsituation zu regulieren. So sollen die Abnehmer vor explodierenden Kosten geschützt werden. Spanien und Portugal haben bereits Preisobergrenzen eingeführt. Ihr Markteingriff würde mit dem EU-Plan legitimiert. Wirtschaftsforscher sehen den Vorschlag kritisch. Vom RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung hieß es, Preisdeckelungen könnten einen Mangel nicht beseitigen.

