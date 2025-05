EU-Kommission will Gas-Importe aus Russland auf Null reduzieren

Brüssel plant Verbot für Gas-Importe aus Russland: Nächsten Monat sollen die EU-Mitgliedsstaaten dafür konkrete Maßnahmen vorlegen. Bereits zum Ende dieses Jahres will die Behörde kurzfristige Gaskäufe verbieten - am sogenannten Spotmarkt. Für bestehende langfristige Verträge soll es längere Übergangszeiten geben. Bis Ende 2027 soll nach dem Willen der Kommission gar kein Gas mehr aus Russland in die EU eingeführt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.05.2025 18:45 Uhr