EU-Kommission will finanzielle Anreize für Recycling schaffen

Brüssel: Die EU-Kommission will, dass mehr Kleingeräte wie Handys und Laptops recycelt werden. Daher empfiehlt sie, Geldprämien oder Pfand-Systeme einzuführen. Schätzungsweise liegen rund 700 Millionen ungenutzte Handys in den Haushalten der Europäischen Union. Laut Kommission können sowohl noch funktionsfähige als auch kaputte Geräte dennoch weiterverkauft, -verwendet oder repariert werden. Finanziert werden sollen die Rabatte oder Gutscheine nach Vorstellung der Behörde mit Mitteln aus der Staatskasse, durch verpflichtende Anforderungen an Betreiber von Rücknahmesystemen - oder beides. Die Sammelrate von Mobiltelefonen liegt laut Kommission unter fünf Prozent. Mehr Wiederverwendung trägt demnach zur Versorgungssicherheit bei kritischen Rohstoffen und Energie bei. Aus Handys lassen sich etwa Gold, Kupfer und Nickel gewinnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2023 07:00 Uhr