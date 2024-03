EU-Kommission will bezahlte Praktika zum Standard machen

Brüssel: Bezahlte Praktika sollen nach dem Willen der EU-Kommission zum Standard werden. Ein entsprechendes Gesetz hat Arbeitskommissar Schmit am Nachmittag vorgeschlagen. Ziel sei es, dass Praktikantinnen und Praktikanten wie reguläre Arbeitnehmer behandelt und bezahlt werden. Ausnahmen sind vorgesehen, wenn Praktikanten andere Aufgaben übernehmen, weniger Verantwortung tragen oder weniger arbeiten. EU-Angaben zufolge gab es 2019 mehr als drei Millionen Praktika in der EU, die Hälfte davon unbezahlt. In Deutschland wird für Praktika ab drei Monaten der Mindestlohn fällig. Für kürzere oder Pflichtpraktika gilt das nicht. Über die Vorschläge der Kommission müssen nun die EU-Staaten und das Europaparlament beraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2024 22:00 Uhr