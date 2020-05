EU-Kommission verteidigt Auflagen für Lufthansa-Rettung

Österreich lockert Maskenpflicht ab Mitte Juni

Wien: Österreich lockert von Mitte Juni an seine Maskenpflicht. Bundeskanzler Kurz sagte, damit reagiere man auf die zuletzt niedrigen Corona-Infektionszahlen. Ab 15. Juni gilt die Masken-Pflicht demnach nur noch in Bussen und Bahnen, in Apotheken, Praxen, Kliniken, und überall dort, wo der in Österreich geltende Mindestabstand von einem Meter nicht eingehalten werden kann - wie etwa beim Friseur. Keine Masken muss man mehr im Einzelhandel, in der Schule oder im Hotel tragen. Auch die Regel von maximal vier erwachsenen Personen an einem Tisch im Restaurant fällt, die Sperrstunde in Gaststätten wird auf ein Uhr ausgeweitet. Bundeskanzler Kurz appellierte an die Eigenverantwortung der Menschen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2020 17:00 Uhr