EU-Kommission strebt europaweit einheitliche Ladekabel an

Bischöfe wollen Anerkennungssystem für Missbrauchsopfer prüfen

Fulda: Die katholischen Bischöfe in Deutschland wollen das Verfahren zur Anerkennung des Leids von Opfern sexualisierter Gewalt noch einmal überprüfen. Grundsätzlich wollten sie aber am bestehenden System festhalten, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, zum Abschluss der Herbstvollversammlung in Fulda. In einem ersten Schritt wird laut Bätzing die Führung der Personalakten verbessert, weil es in diesem Breich in der Vergangenheit eine mangelhafte Praxis gegeben habe. Außerdem werden für Betroffene unabhängige Anlaufstellen geschaffen, also nichtkirchliche Fachberatungsstellen. Zudem soll in Zukunft den Aufarbeitungskommissionen der Zugang zu den Personalakten der kirchlich Bediensteten erleichtert werden. Die Bischofskonferenz endet am Abend mit einem Gottesdienst im Fuldaer Dom.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2021 15:00 Uhr