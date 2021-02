EU-Kommission stellt Programm zur Erforschung von Corona-Mutationen vor

Brüssel: Nach heftiger Kritik am Impfstoffmangel in Europa ergreift EU-Kommissionschefin von der Leyen die Initiative im Kampf gegen die gefürchteten Varianten des Coronavirus. Ziel ist es, möglichst schnell angepasste Impfstoffe gegen die mutierten Viren in großen Mengen zur Verfügung zu haben. Den Plan will von der Leyen am Mittag in Brüssel vorstellen. Mit dem Programm sollen die mutierten Viren durch Genom-Sequenzierung schnell entdeckt und die Corona-Impfstoffe an die Mutanten rasch angepasst werden. Die Zulassung der angepassten Impfstoffe und die Produktionsausweitung sollen beschleunigt werden. Langfristig soll eine neue Behörde namens Hera die EU gegen sogenannte biologische Gefahren wappnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2021 07:00 Uhr