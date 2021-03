EU-Kommission stellt Pläne für Impfnachweis vor

IG Metall verschärft Warnstreiks in Bayern

München: Die IG-Metall verschärft die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie in Bayern. Ein Schwerpunkt ist Augsburg und Umgebung. Die Beschäftigten von 24 Betrieben beenden ihre Schichten schon am Mittag. Es gibt eine Kundgebung auf dem Parkplatz der Messe. Da corona-bedingt nur 200 Menschen teilnehmen dürfen, wird die Versammlung per Livestream übertragen. Zu den betroffenen Betrieben gehören unter anderen MAN Energy Solutions, Premium Aerotec und Kuka. In dem Tarifkonflikt geht es um höhere Einkommen, den digitalen Umbau und Öffnungsklauseln im Flächentarif für Firmen in schwieriger Lage.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2021 10:00 Uhr