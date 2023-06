EU-Kommission stellt Pläne für digitalen Euro vor

Meldungsarchiv - 28.06.2023 09:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Brüssel: Die EU-Kommission stellt heute ihre Pläne für einen sogenannten digitalen Euro vor. Laut Wirtschaftskommissar Gentiloni soll die virtuelle Gemeinschaftswährung Bargeld nicht ersetzen, sondern eine zusätzliche Zahlungsmöglichkeit sein. Nach einem vorab bekannt gewordenen Entwurf soll der Handel den digitalen Euro grundsätzlich annehmen müssen. Ähnlich wie bisher soll für Überweisungen eine Obergrenze gelten. Ob tatsächlich ein digitaler Euro eingeführt wird, ist offen. Dies würde mehrere Jahre dauern. Die Kommission will garantieren, dass die Menschen in der EU weiter flächendeckend Zugang zu Bargeld haben. Vorgestellt werden die Pläne am Nachmittag.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.06.2023 09:45 Uhr