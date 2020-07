EU-Kommission stellt neue Konjunkturprognose vor

Nachrichtenarchiv - 07.07.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU-Kommission legt in diesen Minuten ihre neueste Konjunkturprognose vor, in der sie die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise mitberücksichtigt. Zuletzt hatte sie im Mai die schwerste Rezession der EU-Geschichte vorhergesagt. Jetzt hat sie die Daten nach Monaten coronabedingter Einschränkungen angepasst. In der Frühjahrsprognose war die Brüsseler Behörde noch davon ausgegangen, dass die Wirtschaftsleistung in der Eurozone heuer im Schnitt um 7,7 Prozent schrumpft. Für die 27 Staaten der Gesamt-EU schätzte sie das Minus auf 7,4 Prozent.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2020 10:00 Uhr