EU-Kommission stellt Entlastungspaket für Autobauer vor

Brüssel: Die EU-Kommission will europäische Autobauer entlasten. Hersteller sollen etwa mehr Zeit bekommen, um verschärfte CO2-Grenzwerte zu erfüllen. Außerdem soll die Nachfrage nach Elektroautos angekurbelt werden; Brüssel will dafür insbesondere bei den Dienstwagenflotten großer Firmen ansetzen. Die Pläne stellte Verkehrskommissar Tzitzikostas in Brüssel vor.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.03.2025 13:45 Uhr