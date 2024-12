EU-Kommission startet Luftbrücke für Menschen in Syrien

Brüssel: Die Europäische Kommission startet eine humanitäre Luftbrücke für die Menschen in Syrien. Eine erste Lieferung von 50 Tonnen an medizinischen Hilfsgütern soll zunächst ins türkische Adana geflogen und von dort aus verteilt werden. Weitere 46 Tonnen an Lebensmitteln, Bildungsgütern und Material für Unterkünfte kommen aus Dänemark per Lastwagen nach Adana - sie werden vom UN-Kinderhilfswerk Unicef und der Weltgesundheitsorganisation weiter verteilt. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sprach von neuer Hoffnung für das syrische Volk durch den Sturz des Assad-Regimes. Dieser Moment des Wandels bringe aber auch Risiken und Not mit sich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2024 22:00 Uhr