EU-Kommission sieht Urlaubssaison nicht in Gefahr

Nachrichtenarchiv - 10.07.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Trotz steigender Corona-Infektionszahlen ist die Urlaubssaison in Europa nach Einschätzung der EU-Kommission nicht in Gefahr. Man müsse sich jetzt vor zu großer Aufregung hüten und Überreaktionen vermeiden, sagte Wirtschaftskommissar Gentiloni der Funke Mediengruppe. Höhere Infektionszahlen brächten nicht automatisch eine gefährlichere Situation. Gentiloni warnt vor einseitigen, nicht gerechtfertigten Reisebeschränkungen durch einzelne EU-Staaten. Deutschland hat Spanien ab morgen als Risikogebiet eingetuft. Trotzdem müssen Rückkehrer von dort nicht in Quarantäne wenn sie einen negativen Test vorweisen können, oder geimpft oder genesen sind.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.07.2021 05:00 Uhr