EU-Kommission sieht Deutschland nicht als "kranken Mann Europas"

Brüssel: Ungeachtet der Rezessionsgefahr in Deutschland hält die EU-Kommission die Wirtschaft hierzulande für stark. Das hat der zuständige Kommissar Gentiloni bei der Vorstellung der neuen Konjunkturprognose gesagt. Schlagzeilen mancher Medien wie etwa Deutschland als "der kranke Mann Europas" mache er sich nicht zu eigen. Der Begriff war Ende der 90 Jahre aufgekommen, als nach der Wiedervereinigung in Deutschland hohe Arbeitslosigkeit herrschte. Für heuer erwartet die EU-Kommission, dass die deutsche Wirtschaft um 0,4 Prozent schrumpft. Nächstes Jahr soll es dann ein Wachstum von 1,1 Prozent geben. In der Eurozone soll das Konjunkturplus laut der Prognose nur mehr 0,8 Prozent betragen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2023 16:00 Uhr