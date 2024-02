EU-Kommission schlägt Klimaziel für 2040 vor

Straßburg: Die EU-Kommission hat ein Klimaziel für das Jahr 2040 vorgeschlagen. Europaweit sollen bis dahin 90 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen werden als im Vergleichsjahr 1990. Dazu soll zum einen CO2 eingespart werden, etwa in den Bereichen Industrie, Verkehr und Landwirtschaft. Zum anderen schlägt die Kommission vor, Technologien zu stärken, die Kohlendioxid aus der Luft holen und speichern. Klimaschützern geht die Empfehlung nicht weit genug, die Industrie warnt dagegen vor zu hohen Belastungen: Der Branchenverband BDI rief dazu auf, Nachteile für europäische Unternehmen im weltweiten Wettbewerb zu verhindern. Greenpeace bemängelt, dass der Vorschlag kein Enddatum für fossile Energien wie Gas, Kohle und Erdöl vorsieht. Das Klimaziel für 2040 ist ein Zwischenschritt auf dem Weg zur Klimaneutralität 2050. Bis dahin will die EU per Saldo keine Treibhausgase mehr ausstoßen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.02.2024 19:00 Uhr