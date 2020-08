Eu-Kommission sagt weitere Hilfen für den Libanon zu

Nachrichtenarchiv - 09.08.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Fünf Tage nach der Explosionskatastrophe in Beirut hat eine Geberkonferenz in einer Videoschalte über Nothilfen für den Libanon beraten. Die EU-Kommission kündigte dabei an, zusätzlich zu den bereits 33 Millionen Euro weitere 30 Millionen zur Verfügung zu stellen. Zuvor hatte die Bundesregierung ein Hilfspaket von 10 Millionen Euro angekündigt. An der Konferenz nehmen unter der Führung Frankreichs Vertreter von mindestens 36 Staaten und Organisationen teil. Nach den Worten von Frankreichs Präsident Macron werden vor allem medizinische Hilfe, Nahrungsmittel und Geld für den Wiederaufbau von Schulen und Krankenhäusern benötigt. Im Land sorgte der Rücktritt der Informationsministerin zu Spekulationen über einen weiteren Zerfall der Regierung. Ministerpräsident Diab hatte gestern zwar Neuwahlen angekündigt. Dennoch wollen auch heute abend wieder tausende Menschen gegen die Regierung demonstrieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2020 18:00 Uhr