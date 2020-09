EU-Kommission rügt Ungarn wegen Einreiseverboten von Deutschen und anderen EU-Bürgern

Verwaltungsgerichtshof kippt bayernweites Grillverbot und Alkoholverbot für München

München: Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat das nächtliche Alkoholverbot der Stadt München gekippt. Er bestätigte damit eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts, das das stadtweite Alkoholverbot am Freitag für rechtswidrig erklärt hatte. Der Verwaltungsgerichtshof begründete seine Entscheidung damit, dass ein Alkoholverbot, dass sich auf das gesamte Stadtgebiet erstreckt, unverhältnismäßig sei. Eine Beschränkung auf "Hotspots" im öffentlichen Raum wäre aus Sicht der Richter im Kampf gegen Corona dagegen zulässig. In einer weiteren Entscheidung erklärte der Verwaltungsgerichtshof auch ein bayernweites Grillverbot auf öffentlichen Plätzen für unzulässig. Ein solches Verbot unabhängig von der Teilnehmerzahl sei unverhältnismäßig, heißt es in der Begründung. Mit diesem Beschluss ist Grillen an öffentlichen Plätzen in Bayern damit wieder erlaubt, sofern die allgemeinen Corona-Vorsichtsmaßnahmen und Abstandsregeln eingehalten werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2020 17:00 Uhr