EU-Kommission rügt Ungarn wegen Einreiseverboten vob Deutschen und anderen EU-Bürgern

Russen dringen in dänischen Luftraum ein

Kopenhagen: Ein russisches Kampfflugzeug hat während einer Nato-Übung einen US-Bomber bis in den dänischen Luftraum hinein verfolgt und damit Protest des Militärbündnisses ausgelöst. Nach Nato-Angaben war es der erste Vorfall dieser Art seit Jahren, was auf ein neues Ausmaß provokativen Verhaltens Russlands hinweise. Der amerikanische B52-Bomber hatte am Freitag an einer Übung teilgenommen, bei der sechs dieser Flugzeuge an einem Tag alle 30 Nato-Mitgliedsländer überflogen. Über der Ostsee wurde das Air-Force-Flugzeug plötzlich von einer russischen SU-27-Maschine begleitet, die dem US-Flieger bis über die dänische Insel Bornholm folgte. Als die Dänen ihre Kampfjets in die Luft schickten, drehte die russische Maschine ab.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2020 14:00 Uhr