EU-Kommission präsentiert Pläne zur Chat-Kontrolle

Brüssel: Die EU-Kommission will am Mittag ihre Pläne zum Kampf gegen Kinderpornografie vorstellen. Umstritten ist dabei vor allem, inwiefern auch private Chats kontrolliert werden sollen. EU-Innenkommissarin Johansson hat angekündigt, dass der Kern der geplanten Verordnung eine Verpflichtung der Anbieter insbesondere von Messengerdiensten sein wird, sämtliche Kommunikationsinhalte auf verdächtiges Material zu durchsuchen, zu filtern und gegebenenfalls zu melden. Der FDP-Europaabgeordnete Körner warnt, der Kampf gegen Kinderpornografie dürfe nicht als Vorwand missbraucht werden, "um eine noch nie dagewesene Zerstörung unserer Privatsphäre" zu rechtfertigen. Der deutsche Kinderschutzbund hält die Pläne für unverhältnismäßig und für unnötig, weil Kinderpornografie in der Regel nicht über Messengerdienste geteilt werde.

