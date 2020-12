EU-Kommission präsentiert Paket gegen Marktmacht von Facebook und Co

Nachrichtenarchiv - 15.12.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU-Kommission will gegen die Marktmacht von Digital-Konzernen wie Facebook oder Amazon vorgehen und stellt dafür heute ein entsprechendes Paket vor. Mit einem Gesetz über digitale Dienste und digitale Märkte will die Behörde für fairere Bedingungen im Netz sorgen. So sollen auch die Verbraucherrechte gestärkt werden. Zuletzt waren vor 20 Jahren in der EU umfassende Spielregeln für digitale Dienste und Online-Plattformen festgelegt worden. Nun dürfte die Kommission ihr Vorgehen gegen die Internet-Riesen verschärfen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2020 08:00 Uhr