EU-Kommission präsentiert Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung

Brüssel: Die EU-Kommission will die europäische Wirtschaft fördern und dazu heute ein Maßnahmenpaket vorschlagen. Es sind schon Einzelheiten durchgesickert. Demnach ist ein zentraler Punkt, dass die Energiepreise sinken. Außerdem sollen klimafreundliche Technologien vermehrt in der EU hergestellt werden. Bestimmte Berichtspflichten zur Nachhaltigkeit sollen reduziert und das EU-Lieferkettengesetz überarbeitet werden. Ziel der Maßnahmen ist es unter anderem, energieintensive Industrien zu entlasten, Investitionen anzukurbeln und die EU wettbewerbsfähig zu halten. An ihren Klimazielen will die Kommission festhalten - also dass die EU bis 2050 klimaneutral werden soll.

