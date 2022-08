EU-Kommission pocht auf Mehrwertsteuer bei Gasumlage

Waldbrände lodern in Italien und Portugal

Rimini: Westlich des italienischen Urlauberorts an der Adria ist ein Feuer in einem Wandergebiet ausgebrochen. In der Gemeinde Civitella di Romagna mussten zehn Menschen vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden. Starker Wind facht das Feuer immer wieder an. Auf Sizilien kämpft die Feuerwehr östlich von Palermo gegen einen Buschbrand. Laut Medienberichten gefährden die Flammen auch Wohnhäuser. Die Gebäude wurden evakuiert. In Portugal ist der Waldbrand im Naturpark Serra da Estrela in der Mitte des Landes wieder aufgeflammt. Nachdem das Feuer am Wochenende unter Kontrolle gebracht werden konnte, hat starker Wind es nun wieder angefacht. Mehrere Dörfer wurden evakuiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.08.2022 13:15 Uhr