EU-Kommission plant Lockerung der Umweltauflagen für Landwirte

Brüssel: Nach den wochenlangen Protesten der Bauern in vielen Mitgliedsländern strebt die Europäische Union Änderungen im Agrarsektor an. Wie die EU-Kommission am Abend erklärte, sollen die Umweltauflagen für die Landwirtschaft gelockert werden. So soll die Pflicht entfallen, Flächen stillzulegen. Bei kleineren Höfen unter zehn Hektar soll nicht mehr kontrolliert werden, ob die Regeln tatsächlich eingehalten werden. Wenn Bauern trotzdem ihr Land brach liegen lassen, ist eine finanzielle Belohnung durch die Mitgliedsstaaten. Auch Vorschriften zur sogenannten Fruchtfolge sollen weniger strikt gehandhabt werden. Hier müsse den Landwirten eine Wahl gelassen werden, heißt es von der Kommission. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir begrüßte die Vorschläge aus Brüssel, warnte aber vor einer Absenkung der Umweltstandards. Nun müssen EU-Parlament und Mitgliedsstaaten darüber beraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2024 20:00 Uhr