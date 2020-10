EU-Kommission lehnt erneute Grenzschließungen ab

Laut Städtetag entscheidet sich Ausmaß der zweiten Corona-Welle in Großstädten

Leipzig: Städtetagspräsident Burkhard Jung hat die steigenden Infektionszahlen als Alarmzeichen bezeichnet. Der Oberbürgermeister von Leipzig sagte, ob es gelinge, die zweite Corona-Welle zu bremsen, werde sich in den nächsten Wochen in den großen Städten entscheiden. Denn dort leben viele Menschen auf dichtem Raum. Ganz wichtig sei eine gute Kommunikation. Jung ist für ein Stufenkonzept: je nach Infektionsgeschehen müssten die Maßnahmen angepasst werden, etwa eine ausgeweitete Maskenpflicht, Obergrenzen bei Veranstaltungen oder eingeschränkte Besuchsregeln in Krankenhäusern oder Pflegeheimen. Entscheidend sei auch, WO viele Neuinfektionen auftreten. So müssten in der Partyszene andere Maßnahmen greifen als beispielsweise an Schulen. Jung berät heute mit zehn weiteren Bürgermeistern und Kanzlerin Merkel über die steigenden Corona-Zahlen in Großstädten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.10.2020 01:00 Uhr