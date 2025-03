EU-Kommission legt Richtlinie für schnellere Abschiebungen vor

Die EU-Kommission will die Abschieberegeln verschärfen: Sie hat vor dem Parlament in Straßburg eine entsprechende Richtlinie präsentiert. Abschiebungen aus Europa sollen dadurch beschleunigt werden. Mit der neuen Rückführungsrichtlinie soll insbesondere sichergestellt werden, dass eine Person, die ausreisepflichtig ist, die EU auch wirklich verlässt. Zentraler Punkt ist dabei die gegenseitige Anerkennung von Rückführungsentscheidungen. Der Abschiebebescheid eines Landes würde damit in allen EU-Ländern gelten. Zudem sieht der Entwurf die Möglichkeit vor, Abschiebezentren auch außerhalb der EU zu errichten.

