EU-Kommission legt Plan für weitere Russland-Sanktionen vor

Das Wetter in Bayern: im Süden bleibt es regnerisch bei 8 bis 1 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend im Süden regnerisch. Im Norden bewölkt, vereinzelte Schauer. In der Nacht ändert sich wenig - örtlich kann es Nebel geben. Tiefstwerte 8 bis 1 Grad. Morgen und am Freitag im Norden mitunter sonnig und nur vereinzelte Schauer. Im Süden weiter bewölkt, vor allem an den Alpen und in Teilen Niederbayerns gelegentlich Regen. Am Samstag im Süden zunächst sonnig, sonst bewölkt und zunehmend regnerisch. Höchstwerte 9 bis 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2022 17:00 Uhr